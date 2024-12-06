نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد القادمة عقب الفوز أمام النصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، من اقتناص فوزًا هاما على نظيره فريق النصر، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة عقب الفوز أمام النصر

ومن المنتظر أن يلتقي فريق اتحاد جدة في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الهلال، في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 7 يناير المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الاتحاد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب المملكة أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس الملك

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الاتحاد ضد الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية، وتحديدًا قناة SSC 1HD.

