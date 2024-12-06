نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس.. صدام يحمل آمال كسر عقدة أفريقية عمرها 23 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة نارية خارج أرضه أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2024 - 2025.

المباراة، التي ستُقام غدًا السبت، الموافق 7 ديسمبر المقبل، تمثل تحديًا كبيرًا للمارد الأحمر، الذي يعاني من تاريخ مُعقد في مبارياته خارج أرضه أمام فرق جنوب إفريقيا على مدار السنوات الماضية.

ماذا يفعل الأهلي خارج أرضه أمام أندية جنوب إفريقيا؟

منذ عام 2001، خاض الأهلي 15 مباراة أمام أندية جنوب إفريقيا، خارج أرضه، لم يحقق الفوز في أي مباراة، بينما تعادل في 8 مباريات، وخسر 7 ليصبح الأمر بمثابة عقدة تاريخية مستمرة في مطاردة المادر الأحمر طيلة 23 عامًا تقريبًا.

وخسر الأهلي 4 مباريات أمام صن داونز في جنوب إفريقيا منها الهزيمة بخماسية مرتين، فيما تعادل في 4 مباريات أخرى، بينما تعادل في مباراتين مع أورلاندو وخسر مباراة.

كما تعادل الأهلي في مباراة ضد أياكس كيب تاون، وأخرى ضد بيدفيست، فيما خسر مباراتين أمام بلاتينيوم ستارز وسوبر سبورت.

وتُعد مواجهة الأهلي وأورلاندو بيراتس فرصة مهمة للفريق القاهري لكسر هذه العقدة وتحقيق نتيجة إيجابية في جنوب إفريقيا تُعزز من فرصه في التقدم خطوة جديدة نحو التأهل من هذه المجموعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يتصدر الأهلي مجموعته الثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى، ويتساوى معه أورلاندو بيراتس في عدد النقاط، لكنه يأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف.

وتضم المجموعة أيضًا شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري، وكلاهما لم يحصد أي نقاط حتى الآن.