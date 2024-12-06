نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر القادمة عقب الهزيمة أمام الاتحاد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الهزيمة على يد نظيره فريق اتحاد جدة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر القادمة عقب الهزيمة أمام الاتحاد

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر مع نظيره الأخدود في الجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 9 يناير المقبل، على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

وستنطلق صافرة مباراة النصر ضد الأخدود، يوم 9 يناير في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.