نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يحقق فوزًا مثيرا على النصر بهدفين في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة القوية التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وانطلقت أحداث مباراة النصر ضد الاتحاد، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

بدأت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتحاد بسجال قوي على الكرة بين الفريقين، مع وجود هجمات على استحياء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتحاد، بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة، في تسجيل الهدف الأول في شباك النصر، عند الدقيقة 55 بأسيست من مهند الشنقيطي.

وأدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر هدف التعادل عند الدقيقة 57 من الشوط الثاني، بتمريرة من أنجيلو.

ثم تمكن ستفين بيرجوين نجم فريق الاتحاد من تسجيل الهدف الثاني في شباك النصر، عند الدقيقة 90+1 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.