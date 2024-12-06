نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور لـ "دوت الخليج الرياضي": الأهلي شرف الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على قرعة كأس العالم للأندية وتواجد الأهلي في المسابقة العالمية مع كبار أندية أوروبا.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "أنا بصفتي الرئيس الشرعي المنتخب وواحد من عشاق نادي الزمالك العريق ورئيس رابطة الأندية لمدة أربعة دورات، أقول أن النادي الأهلي شرف الكرة المصرية".

وتابع رئيس الزمالك السابق: "مبروك لجماهير الأهلي العظيمة أن يكون من بين عمالقة أندية العالم أيًا كان موقعة في التصنيف العالمي ووجودة في التصنيف الثالث".

واسترسل المستشار مرتضى منصور تصريحاته بالقول: "النادي الأهلي نادي مصري عربي شرف كل الأندية المصرية والعربية".

وتابع منصور: "لا عزاء لمن يُضلل جماهيرنا العظيمة وإن شاء الله ستزول الغمة قريبا ويعود نادينا العريق إلى مكانتة الطبيعية وسط أندية العالم".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته معلقًا: "نادي الزمالك تم اختياره في فبراير 2002 أفضل نادي في العالم قبل أن يُحاط بالمؤمرات وحبس رئيسه وعزلة والخلاص منه وتعيين بالبلطجة والتزوير، أتباع صاحب العشرية السوداء".