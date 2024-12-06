انت الأن تتابع خبر سيميوني: واجهنا خطر الإقصاء من كأس الملك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف مدرب ​أتلتيكو مدريد​، ​دييغو سيميوني​، بأن فريقه واجه خطر الإقصاء من ​كأس ملك إسبانيا​ أمام ​كاثيرينيو​ من الدرجة الرابعة، بعد تأخره بهدف حتى الدقيقة 83، قبل أن يقلب النتيجة بفوز مثير 3-1.

وقال سيميوني: "لم نلعب بقوة وكنا مهددين بالخروج. علينا تحسين هذا الجانب"، مشيدًا بأداء ​رودريغو ريكيلمي​ الذي ساهم في تغيير مجريات المباراة.

وأكد سيميوني أنه توقع سيناريو معقدًا بعد تقدم كاثيرينيو وسيطرتهم على معظم اللقاء، مشددًا على صعوبة مثل هذه المباريات.

وأثار المدرب الأرجنتيني الجدل في الدقيقة 88 بعد تعادل الفريقين، حيث انفعل وركل زجاجة مياه باتجاه منطقة الحكم الرابع، مما دفع الحكم لطرده.