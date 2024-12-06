انت الأن تتابع خبر تاريخ مواجهات ميسي امام الأهلي المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضرب ​الأهلي المصري​ موعدا في افتتاح مباريات ​كأس العالم للأندية 2025​ امام المضيف انتر ميامي الذي يضم الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق وزملائه لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وأسفرت قرعة البطولة العالمية عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الأولى الى جانب انتر ميامي الاميركي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي .

وسبق ان تواجه ميسي مع الأهلي مرتين :

المواجهة الأولى في 2007 : الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاهلي على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-0

وجاءت مشاركة ميسي كبديل في الشوط الثاني الى جانب نجوم مثل رونالدينيو وصامويل إيتو.

أبرز لقطات ميسي: تصدى الحارس عصام الحضري لانفراد من ميسي لكنه عاد ليصنع الهدف الرابع بتمريرة رائعة لـصامويل إيتو.

المواجهة الثانية في بطولة كأس ويمبلي الودية بلندن في 2009 ضمن تحضيرات برشلونة والتي انتهت بفوز الفريق الاسباني ايضا بنتيجة 4-1

وشارك ميسي كبديل في الشوط الثاني وصنع فرصًا خطيرة ومهارات أبرزها مراوغته للاعب الأهلي معتز إينو بطريقة ساحرة.