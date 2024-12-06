انت الأن تتابع خبر أموريم يقترب من معرفة التشكيلة الأفضل قبل مواجهة فورست والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكَّد المدير الفني لنادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي ​روبن أموريم​ قبل مباراة الفريق أمام ​نوتنغهام فورست​ في الدوري الإنكليزي الممتاز أنَّ الفريق يتعلم بسرعة عن فريقهِ ويقترب من إيجاد الصّيغة الصحيحة للحصول على أقصى استفادة من تشكيلته.

وحقق يونايتد، الذي يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، فوزا ساحقا على إيفرتون 4-0 في أول مباراة لأموريم على أرضه في البريمييرليغ، لكن الفريق سقط 2-0 أمام آرسنال.

وعندما سُئل عما إذا كانت التغييرات الشاملة ساعدته في معرفة أفضل تشكيلة أساسية له، قال أموريم للصحافيين أنّ الامر يحتاج فقط الى بعض الوقت.