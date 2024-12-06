انت الأن تتابع خبر انشيلوتي يكشف عن موعد عودة فينيسيوس جونيور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكَّد مٌدرّب ​ريال مدريد​ كارلو أنشيلوتي أنَّ المُهاجم ​فينيسيوس جونيور​ سيعود لمباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الأسبوع المقبل، حيّثُ يسعى الفريق إلى استعادة الزخم في مباراته في الدوري الإسباني مع جيرونا.

وتعرَّض البرازيلي لإصابة خلال فوزه 3-0 في الدوري الإسباني على ليغانيس في 24 تشرين الثاني ويتلقّى الفريق الملكي هزيمتيّن متتاليتيّن في ثلاث مباريات امام ليفربول واتلتيك بلباو.

وكان قد شوهد كل من فينيسيوس ودافيد ألابا خلال جلسة تدريب الفريق يوم الجمعة لكن المدافع النمساوي يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستعادة لياقته الكاملة.