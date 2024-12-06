انت الأن تتابع خبر مانداس: احلم بتحقيق لقب مع لاتسيو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعرب الحارس اليوناني كريستوف مانداس عن حلمه في تحقيق لقب ما مع فريقه لاتسيو الايطالي.
وكان لاتسيو قد فاز على نابولي 3-1 في الدور الـ16 من كأس إيطاليا ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
وقال مانداس في تصريحات نشرتها توتو ميركاتو: "أحلم بتحقيق لقب مع لاتسيو، لماذا لا نحقق كأس إيطاليا؟".
وتابع مانداس: "أنا سعيد جداً بعد هذه المباراة ضد نابولي، سعيد أيضاً لأني لعبت، لكن الأهم هو الفوز، علينا أن نواصل على هذا المنوال فيما هو قادم".