انت الأن تتابع خبر مانداس: احلم بتحقيق لقب مع لاتسيو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الحارس اليوناني كريستوف ​مانداس​ عن حلمه في تحقيق لقب ما مع فريقه ​لاتسيو​ الايطالي.

وكان لاتسيو قد فاز على ​نابولي​ 3-1 في الدور الـ16 من كأس إيطاليا ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وقال مانداس في تصريحات نشرتها توتو ميركاتو: "أحلم بتحقيق لقب مع لاتسيو، لماذا لا نحقق كأس إيطاليا؟".

وتابع مانداس: "أنا سعيد جداً بعد هذه المباراة ضد نابولي، سعيد أيضاً لأني لعبت، لكن الأهم هو الفوز، علينا أن نواصل على هذا المنوال فيما هو قادم".