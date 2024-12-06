انت الأن تتابع خبر ارتيتا سعيد بتعليقات برباتوف حول تشبيه ارسنال بستوك سيتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكَّدَ مدرب ​أرسنال​ مايكل أرتيتا أنَّ فريقهُ يريد أن يكون الأفضل في العالم في كل جانب بعد تلقي الثناء على براعة الغانرز في الكرات الثابتة.

وكان هدفان من ركلات ركنية كافييّن لإعادة إشعال تحدي أرسنال للفوز بلقب البريمييرليغ بفوزه 2-0 على ​مانشستر يونايتد​.

وبذلك ارتفع إجمالي الأهداف الّتي سجَّلها رجال أرتيتا من ركلات ركنية منذ بداية موسم 2023/24 إلى 22 أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف في تعليقه بعد المباراة: "أرسنال هو ​ستوك سيتي​ الجديد يعتمد على الكرات الثابتة لمنحهم الفوز".

ليرد ارتيتا عليّه قائلاً بأنّهُ ليس مستاءاً من تصريحات برباتوف بل على العكس، ففريقهُ يسعى أيضاً ليكون بارعاً في كل الجوانب الكرويّة.