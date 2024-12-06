نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائق مثيرة من "ديربي الميرسيسايد".. ليفربول يُلاحق انتصاره رقم 100.. ومحمد صلاح وآرني سلوت على موعد مع التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيفرتون، على ملعب الأخير "جوديسون بارك" غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 – 2025.

وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين ليفربول وإيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والنصف بتوقيت جرينتش، في لقاء يأمل خلاله الريدز لحصد النقاط الثلاث وتعزيز صدارته لترتيب البريميرليج.

ويتربع ليفربول على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 35 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، فيما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

أرقام هامة قبل مباراة ليفربول وإيفرتون

- ليفربول يبحث عن انتصاره رقم 100 أمام إيفرتون، حيث سبق وفاز في 99 مباراة، وخسر 68، وتعادل في 77 مباراة خلال 245 لقاء جمعت الفريقين بمختلف البطولات.

- سجل لاعبو ليفربول 343 هدفًا في مباريات الفريق ضد إيفرتون، فيما استقبلت شباك الريدز 269 هدفًا.

- أول مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين كانت في 13 أكتوبر لعام 1894 في الدوري الإنجليزي، وفاز فريق إيفرتون بثلاثية نظيفة وقتها.

- منذ بداية الموسم الماضي، لم يخسر ليفربول في جميع مبارياته الثمانية في الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت في الساعة 2:30 ظهرًا يوم السبت حقق 6 انتصارات وتعادلين، بما في ذلك الفوز 2-0 على إيفرتون.

- لم يحقق إيفرتون أي فوز في آخر ست مباريات خاضها ظهرًا يوم السبت بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع.

- خسر ليفربول مباراة وحيدة في آخر 46 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر، حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في 11.

- يسعى محمد صلاح للتسجيل في 8 مباريات متتالية لأول مرة بالدوري الإنجليزي لمعادلة رقم دانييل ستوريدج اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز مع الريدز 2013 – 2014.

- شهدت مواجهات ليفربول ضد إيفرتون أكبر عدد من البطاقات الحمراء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بـ23 بطاقة، فيما حسم التعادل السلبي 12 مباراة.

- فاز إيفرتون بثمانية من آخر 12 مباراة خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر، كما فاز بثلاث من أصل أربع مباريات له في هذا الشهر منذ بداية الموسم الماضي دون أن يستقبل أي أهداف.

- لم يخسر ليفربول في آخر 9 مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري الإنجليزي منذ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في أبريل، حيث حقق 5 انتصارات و4 تعادلات.

- لم ينجح سوى مدرب واحد لليفربول في الفوز بأول مباراة "ديربي ميرسيسايد" في الدوري الإنجليزي خارج أرضه وهو "كيني دالجليش" عام 1985 وفاز 3-2.

- إذا فاز ليفربول، سيصبح آرني سلوت أول مدرب للريدز على الإطلاق يتغلب على كل من إيفرتون ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المباراة الأولى له ضدهم.

- تقابل ليفربول وإيفرتون مرة وحيدة يوم 7 ديسمبر، وذلك عام 1992 على ملعب جوديسون بارك، وفاز وقتها إيفرتون 2-1.

- حافظ إيفرتون على نظافة شباكه في 16 من أصل 35 مباراة خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي تحت قيادة شون ديتش.