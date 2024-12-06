نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تحرك من برشلونة لحسم صفقة الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد مسئولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع جوناثان تاه، نجم فريق باير ليفركوزن الألماني.

اجتماع بين برشلونة ووكيل جوناثان تاه

وارتبط جوناثان بالرحيل عن البوندسليجا إلى صفوف الدوري الإسباني بعد اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

ويرى مسئولو برشلونة أن اللاعب الألماني سيكون إضافة قوية للفريق وسيساهم في زيادة قوته تحت قيادة هانز فليك.

‏وشددت التقارير الصحفية على أن وكيل اللاعب هو نفسه وكيل هانزي فليك، واجتمع مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة هذا الأسبوع.

‏الجدير بالذكر أن عقد مدافع نادي باير ليفركوزن ينتهي في يونيو، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير.

