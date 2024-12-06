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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2024.. تستعد الجماهير السعودية وعشاق كرة القدم في كل مكان لمتابعة واحدة من أبرز مباريات دوري روشن السعودي، حيث يلتقي اتحاد جدة والنصر في قمة نارية ضمن منافسات الجولة 13 من عمر المنافسات ولا تقتصر المباراة فقط على صراع النقاط، بل تحمل في طياتها منافسة نارية بين نجمين عالميين هما كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، مما يجعلها قمة منتظرة في الملاعب العربية.

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مباراة الاتحاد والنصر اليوم.. القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي 2024

قمة النصر والاتحاد تشعل الدوري السعودي: مواجهة منتظرة بين رونالدو وبنزيما



يدخل اتحاد جدة المباراة وهو على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه الهلال. فوز الاتحاد على النصر سيضمن له الاستمرار في صدارة الترتيب، ويعزز من فرصه في الفوز بالبطولة.

من جانبه، يسعى فريق النصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تقليص الفارق مع الاتحاد والعودة بقوة إلى المنافسة على الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 25 نقطة. الفوز في هذه المباراة سيكون دفعة معنوية كبيرة للفريق وجماهيره.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025، اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة. وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي



بإمكان المتابعين مشاهدة المباراة حصريًا على شبكة قنوات SSC، وتحديدًا عبر قناتي SSC SPORTS 1 HD وSSC SPORTS 1 SD. سيتولى المعلق فهد العتيبي التعليق على قناة SSC SPORTS 1 HD، بينما مشاري القرني سيقوم بالتعليق عبر قناة SSC SPORTS 1 SD.

تأثير نتيجة المباراة على ترتيب الدوري



يتابع نادي الهلال، الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن الاتحاد، هذه المباراة باهتمام كبير. فوز النصر على الاتحاد سيمنح الهلال فرصة الانتقال إلى قمة الترتيب في حال فوزه على الرائد يوم السبت المقبل.

وترقب الجماهير السعودية لهذه المباراة كبير، حيث يتوقع أن تكون المواجهة مليئة بالإثارة والندية بين الفريقين. وجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما يضيف المزيد من الحماس إلى المباراة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر



يتفوق الاتحاد في تاريخ المواجهات المباشرة مع النصر، إذ حقق 57 انتصارًا بينما فاز النصر في 48 مباراة، من إجمالي 142 لقاء جمع بين الفريقين.

تشكيل النصر السعودي لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - محمد آل فتيل - نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني.

تشكيل الاتحاد السعودي لمواجهة النصر