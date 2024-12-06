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أحمد جودة - القاهرة - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق على معاينة أرضية استاد أورلاندو الذي ‏يستضيف مباراة الغد بين الأهلي وأورلاندو في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عقب ‏انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.‏

الأهلي يعاين أرضية استاد أورلاندو

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على استاد أورلاندو، ويراجع المدير الفني مع لاعبيه عددا من ‏الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، والأدوار المكلف بها كل لاعب خلال المباراة.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطي فريق جورماهيا الكيني، ثم حقق فوزه الأول في دور المجموعات على حساب ‏فريق استاد أبيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

