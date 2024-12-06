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أحمد جودة - القاهرة - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق على معاينة أرضية استاد أورلاندو الذي يستضيف مباراة الغد بين الأهلي وأورلاندو في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.
الأهلي يعاين أرضية استاد أورلاندو
ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على استاد أورلاندو، ويراجع المدير الفني مع لاعبيه عددا من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، والأدوار المكلف بها كل لاعب خلال المباراة.
كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات عقب تخطي فريق جورماهيا الكيني، ثم حقق فوزه الأول في دور المجموعات على حساب فريق استاد أبيدجان الإيفواري بأربعة أهداف مقابل هدفين.