عاجل| لن يعود قبل فبراير.. دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجاة بخصوص إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر، الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير

وكان الموقع الرسمي للأهلي قد أعلن عن إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، على أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من إسبوعين لثلاثة أسابيع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إصابة مصطفى شوبير هي شد في الخلفية من الدرجة الثالثة واللاعب لن يعود للملاعب قبل بداية فبراير المقبل، حيث يحتاج لما يقرب من شهرين للعلاج والتأهيل.

وأضاف، أن الشد من الدرجة الثانية هو شد جزئي في العضلة، بينما الشد من الدرجة الثالثة عبارة عن شد كلي ومدة غيابه أطول.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر لها غدا السبت في الثالثة عصرًا في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.