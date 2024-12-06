الرياضة

عاجل| لن يعود قبل فبراير.. دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لن يعود قبل فبراير.. دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، مفاجاة بخصوص إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر، الذي تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال الأيام القليلة الماضية.

دوت الخليج الرياضي يكشف مفاجأة بشأن إصابة مصطفى شوبير

وكان الموقع الرسمي للأهلي قد أعلن عن إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، على أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من إسبوعين لثلاثة أسابيع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إصابة مصطفى شوبير هي شد في الخلفية من الدرجة الثالثة واللاعب لن يعود للملاعب قبل بداية فبراير المقبل، حيث يحتاج لما يقرب من شهرين للعلاج والتأهيل.

وأضاف، أن الشد من الدرجة الثانية هو شد جزئي في العضلة، بينما الشد من الدرجة الثالثة عبارة عن شد كلي ومدة غيابه أطول.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في المباراة المقرر لها غدا السبت في الثالثة عصرًا في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا