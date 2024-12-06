نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام أورلاندو، ظهر اليوم باستاد أورلاندو، بحضور مندوبي ‏الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»‎.‎

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس

حضر من الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري للشؤون الخارجية للفريق، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري للشئون الإدارية ‏والمالية، ومحمد أسامة إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.‏‎ ‎

خلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء، ‏والزي الخاص بكل فريق‎.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي فريق أورلاندو ‏الزي الأسود‎. ‎

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو ظهر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏