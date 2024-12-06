انت الأن تتابع خبر ماذا حدث في 26 مباراة جمعت الأهلي والتعاون بالدوري؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحل فريق الأهلي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت ضيفًا على نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن.

وسبق والتقى الفريقان 26 مرة ضمن منافسات بطولة الدوري؛ إذ تميل الكفة إلى فريق الأهلي الذي حسم 10 مباريات منها بالفوز.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق التعاون 6 مرات على الأهلي فيما سيطرة التعادل على نتيجة 10 مباريات أخرى.

وخسر فريق التعاون في آخر مباراتين ضد الأهلي لكنه لم يخسر في 3 مباريات متتالية ضدهم قبل ذلك.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق التعاون المركز الثامن برصيد 18 نقطة.