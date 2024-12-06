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أحمد جودة - القاهرة - تقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بطلب رسمي للاتحاد الدولي للعبة لاستضافة دورة المدربين والحكام الدولية التي تقام في شهر أبريل 2026.

مصر تطلب استضافة دورة المدربين والحكام الدولية للكونغ فو

وقال شريف مصطفى، إنه سيتم النظر في حق منح مصر استضافة دورة المدربين والحكام الدولية خلال اجتماع الاتحاد الدولي الذي يقام في الصين خلال شهر أبريل من العام المقبل، موضحا أن الملف يحظى مبدئيا بقبول أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو خاصة بعد نجاح دورة الحكام الدولية التي استضافتها مصر مؤخرا وأشادت جميع الدول بحسن الاستضافة والتنظيم.

وتابع أن دورة المدربين والحكام الدولية للووشو كونغ فو سوف تشهد مشاركة عدد كبير من المدربين والحكام يمثلون أكثر من 60 دولة من مختلف قارات العالم، مؤكدا أن هذه الدورة تحظى باهتمام كبير لكونها تمنح المشاركين درجات الترقى في مجالي التدريب والتحكيم.

وأكد رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، أن حرص مصر على استضافة مثل هذه الفعاليات يأتي انطلاق من جهود الدولة للاهتمام بالسياحة الرياضية من خلال استضافة كبرى الفعاليات الإقليمية والدولية خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة المصرية من طفرة إنشائية في البنى التحتية الرياضية مؤهلة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية.

واختتم شريف مصطفى تصريحاته قائلا إن الاتحاد المصري للووشو كونغ فو لديه برنامج وخطة يسعى إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة تتمثل في استمرار تواجد مصر على الخريطة الدولية في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية والقارية للكونغ فو.