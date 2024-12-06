نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليل وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل مع نظيره فريق بريست اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة ليل وبريست

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليل وبريست مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليل وبريست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.