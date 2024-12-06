نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب ليج وان وينافسه مارسيليا وموناكو ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر.
موعد مباريات اليوم
ليل ضد بريست 8:00.
باريس ضد أوكسير 10:00.
ترتيب الدوري الفرنسي
1- باريس 33 نقطة
2- مارسيليا 26 نقطة
3- موناكو 26 نقطة
4- ليل 23 نقطة
5- ليون 22 نقطة
6- نيس 20 نقطة
7- لانس 20 نقطة
8- اوكسير 19 نقطة
9- ريمس 18 نقطة
10- تولوز 18 نقطة
11- بريست 16 نقطة
12- رين 14 نقطة
13- ستراسبورج 13 نقطة
14- انجيه 13 نقطة
15- سانت ايتيان 13 نقطة
16- لوهافر 12 نقطة
17- نانت 11 نقطة
18- مونبلييه 8 نقاط