نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه.. مسؤول بدرجة زملكاوي درجة "تالتة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا أجد من الكلمات ما يكفي لوصف نموذج مُشرف للمشجع الزملكاوي الراقي قبل كونه مسؤول بمجلس الزمالك أو عضو مجلس نواب يمثل الشعب أو طبيب ودكتور جامعي، هنا أتحدث عن المكافح حسام المندوه.

منذ وقت تعيينه في لجنة الزمالك السابقه وتعاملي معه ورؤية ما يقدمه لنادي الزمالك راهنت عليه بأنه سيصبح كادرًا إداريًا ناحجًا في نادي الزمالك وقد صاب سهمي كبد الحقيقة مع انتخاب المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب.

ما قدمه ويقدمه الدكتور حسام المندوه من عمل إداري ومساهمات لخدمة نادي الزمالك أقل ما يُوصف به بأنه إعجاز إداري في توقيتات إنتحـ