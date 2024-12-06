نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي والذي يشهد مباريات قوية ومثيرة للغاية في حملة الدفاع عن اللقب.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

وعن أبرز المواجهات تأتي بين الاتحاد السعودي أمام نظيره النصر وسط امال كبيرة من أجل الدفاع عن اللقب الغالي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي والذي جاء كالاتي:-

1 – الاتحاد 33 نقطة (12 مباراة).

2 – الهلال 31 نقطة (12 مباراة).

3 – النصر 25 نقطة (12 مباراة).

4 – القادسية 25 نقطة (12 مباراة).

5 – الشباب 23 نقطة (13مباراة).

6 – الأهلي 20 نقطة (12 مباراة).

7 – الخليج 19 نقطة (12 مباراة).

8 – التعاون 18 نقطة (12 مباراة).

9 – الرياض 18 نقطة (12 مباراة).

10 – ضمك 15 نقطة (12 مباراة).

11 – الرائد 14 نقطة (12 مباراة).

12 – العروبة 13 نقطة (12 مباراة).

13 – الأخدود 12 نقطة (12 مباراة).

14 – الاتفاق 12 نقاط (12 مباراة).

15 – الخلود 10 نقطة (12 مباراة).

16 – الوحدة 9 نقاط (12 مباراة).

17 – الفيحاء 7 نقاط (12 مباراة).

18 – الفتح 5 نقاط (12 مباراة).