نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر امام الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد السعودي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويأمل الاتحاد في حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بينما يأمل النصر في اقتناص فوز ثمين ليواصل السعي نحو المراكز الأولى.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد المباراة والتشكيل المتوقع النصر:-

تشكيل النصر المتوقع:-

بينتو

نواف بوشال، إيمريك لابورت، سيماكان، سلطان الغنام

بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو

ماني، تاليسكا، كريستيانو

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

وتنقل المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي في مصر والشرق الأوسط.