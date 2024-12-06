نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي.. ليفربول يتصدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025 على الرغم من سقوطه في فخ التعادل في الجولة الأخيرة التي لعبها.

وواجه ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد وتعادل معه بثلاثية لمثلهما في المباراة التي احتضنها ملعب جيمس بارك في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

في حين رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 26 بعد أن فاز على نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1ـ ليفربول 35 نقطة

2ـ تشيلسي 28 نقطة

3ـ أرسنال 28 نقطة

4ـ مانشستر سيتي 26 نقطة

5ـ برايتون 23 نقطة

6ـ نوتنجهام 22 نقطة

7ـ أستون فيلا 22 نقطة

8ـ توتنهام 22 نقطة

9ـ برينتفورد 20 نقطة

10ـ نيوكاسل 20 نقطة

11ـ مانشستر يونايتد 19 نقطة

12ـ فولهام 19 نقطة

13ـ بورنموث 18 نقطة

14ـ وست هام 15 نقطة

15ـ إيفرتون 14 نقطة

16ـ ليستر سيتي: 13 نقطة

17 ـ كريستال بالاس 12 نقطة

18ـ إيسبويتش 9 نقاط

19ـ وولفرهامبتون 9 نقاط

20ـ ساوثهامبتون: 5 نقطة