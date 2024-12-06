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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي لخوض مباراته المقبلة أمام نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

موعد مباراة القادسية والخلود في دوري روشن

ويلتقي الفريقين اليوم الجمعة الموافق 6 من الشهر الجاري، في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويتواجد القادسية في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بينما يحل الخلود في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

واستطاع القادسية الفوز في المباراة الأخيرة له أمام الخليج بهدف نظيف، وفاز ايضا الخلود أمام الأخدود بهدفين لهدف.

وتنطلق المباراه علي ارضيه ملعب نادي الحزم، وتُذاع عبر قنوات الكأس الرياضية.