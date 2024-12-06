مبوياني: الأهلي خسر بخماسية أمام صنداونز بسبب فلسفة موسيماني.. وماسوانجاني سيقودنا للمجد "خاص"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث تولاسيزوي مبوياني نجم أورلاندو بيراتس السابق، عن مواجهة الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

مبوياني: الأهلي خسر بخماسية أمام صنداونز بسبب فلسفة موسيماني.. وماسوانجاني سيقودنا للمجد

وقال مبوياني نجم أورلاندو بيراتس السابق في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": “أعتقد أن الجهاز الفني بقيادة خوسي ريفيرو يؤدي عملًا جيدًا للغاية خلال هذا الموسم، واستجابة اللاعبين للمدرب الإسباني تظهر على أرض الملعب بشكل رائع”.

وأضاف “الأهلي فريق جيد للغاية ويضم لاعبين على مستوى عالٍ، وليس من السهل اللعب في مصر، لكن القراصنة لديهم فريق قادر على الأداء بشكل رائع، وأنا أراهن على هؤلاء الشباب”.

وتابع “أعلم أن الأهلي لديهم مدربا جيدا للغاية وأنهم يضغطون بشكل جيد على المنافسين”.

وعن هزيمة الأهلي أمام صنداونز في 2019، قال “كان لدى صن داونز مدرب جيد للغاية وهو بيتسو موسيماني، وكان الفريق الذي كان لديه يضم لاعبين عظماء يفهمون فلسفته، لذا فهم يعرفون ما يريده”.

وعن مواجهة الأهلي في 2013، قال “لعبت ضدهم في دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وأبرز ذكرياتي عندما واجهت محمد أبو تريكة في البطولة”.

وعن أفضل لاعبي أورلاندو، قال "يجب على باتريك ماسوانجاني أن يرتقي إلى مستوى المناسبة كلاعب خلال مواجهة الأهلي في دوري الأبطال ويرفع الفريق إلى المجد".

مسيرة ثولاسيوي مبوياني في جنوب إفريقيا

ويعد ثولاسيوي مبوياني لاعب كرة قدم جنوب أفريقي معتزل، لعب لصالح أندية الدوري الممتاز فري ستيت ستارز وأورلاندو بايرتس ومبومالانجا بلاك آيسيز والمنتخب الوطني لجنوب إفريقيا كلاعب خط وسط.

في 21 يناير 2014، أُعلن أن مبوياني انضم إلى مبومالانجا بلاك آيسيز في صفقة مدتها عامان ونصف، منهيًا فترة 6 مواسم رائعة في أورلاندو بايرتس، وبعد انتهاء مشواره مع آيسيز اعتزل كرة القدم.

