نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العروبة والرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة السعودي لخوض مباراته المقبلة أمام نظيره الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

موعد مباراة العروبة والرياض في الدوري السعودي

ويلتقي الفريقين اليوم الجمعة الموافق 6 من الشهر الجاري، في تمام الخامسة إلا خمسة بتوقيت القاهرة.

ويتواجد العروبة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحل الرياض في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

وتنطلق المباراة علي أرضية ملعب نادي العروبة، وتُذاع عبر قنوات الكأس الرياضية.