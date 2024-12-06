نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان أمام أتالانتا في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أتالانتا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة أتالانتا ضد ميلان

ينزل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على أتالانتا، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024 على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام أتالانتا

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – ثياو – إيمرسون

خط الوسط: يونس موسي – فوفانا – ريندرز

خط الهجوم: لياو – موراتا – بولسيتش

ويحتل ميلان المركزالسابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 22 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما يتواجد أتالانتا في المرتبة الثانية برصيد 31 نقطة ومتخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة.

وتنقل مباراة ميلان وأتالانتا عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.