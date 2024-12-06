نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد بشأن انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مسوؤلي نادي ليفربول الإنجليزي دخلوا في مفاوضات جديدة مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم الريدز من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

تطور جديد بشأن انتقال نجم ليفربول إلى ريال مدريد

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويُعد النجم الإنجليزي محل اهتمام ريال مدريد الإسباني الذي يسعي لضم اللاعب بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الريدز.

ويسعي الريدز إلى تقديم عرض كبير إلى أرنولد من أجل تجديد عقده وعدم الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير بأن ليفربول سيواجه صعوبة كبيرة في إقناع أرنولد بتجديد عقده، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

لكن التقارير أكدت أيضًا، بأن العرض القياسي الذي سيقدمه ليفربول إلى أرنولد سيجعله واحد من ضمن الأعلي أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يجعله يصرف النظر عن الانتقال إلى الفريق الملكي.