موعد مباراة ساجرادا والترجي في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

يسعى الترجي إلى المحافظة على سلسلة الانتصارات من أجل التقدم خطوة جديدة من التأهل إلى الدور المقبل قبل مواجهة بيراميدز في الجولة القادمة.

حقق الترجي بداية مثيرة، حيث فاز على دجوليبا بأربعة أهداف نظيفة بينما خسر ساجرادا من بيراميدز بخمسة أهداف مقابل هدف.

يحتل الترجي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بيراميدز بعدما حقق كلا الفريقين الفوز في الجولة الأولى على حساب فريقي دجوليبا المالي وساجرادا اسبيرانسا الأنجولي.



موعد مباراة ساجرادا والترجي في دوري أبطال إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة ساجرادا والترجي يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب 11 نوفمبر معقل ساجرادا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة ساجرادا والترجي عبر قناة 1 beIN Sports.