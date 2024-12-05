نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراتين في التوقيت ذاته في محافظتين مختلفتين تفصلهما مسافة 440 كم.. شائعة تلاحق الوسط التحكيمي بالساعات الماضية بالصعيد فما القصة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الوسط التحكيمي شائعة غريبة والتي كانت من نصيب حكم منطقة أسيوط أحمد عبد السميع والتي زعمت بإسناد مبارتين في التوقيت ذاته.

المباراة كانت بين مكادي وشبان قنا في القسم الثاني ب والثانية حسبما ما أعلن في القسم الرابع، ولم يقف الأمر إلى هنا بل أكد أن حكم منطقة اسيوط تربطه علاقة وثيقة مع عضو بارز في اللجنة الرئيسية والذي أسند له المباراة مباشرة مما دفعه للمطالبة بعدم اسناد مباراة في القسم الرابع بداعي التواجد في القسم الثاني.

لكن بعد البحث في الواقعة تبين أن حكم منطقة أسيوط لم يتم إبلاغه سوى بمباراة القسم الثاني فقط ولم يبلغ بأي مباراة في القسم الرابع وبالتالي يتواجد بشكل طبيعي عكس ما أثير الساعات الماضية.

ولكن هل يجوز للحكم إدارة مباراتين في اليوم ذاته وهل يتم إبلاغ الحكم مباشرة دون العودة لمنطقته؟

تقول اللوائح في أمر التعيينات لا بد من إبلاغ اللجنة الفرعية أولا بالتعيين حيث لا يسند لأي حكم مباراة مباشرة دون علم اللجنة الفرعية في منطقته.

كما يتم إبلاغ الحكم بالمباراة في القسم الثاني قبل 48 ساعة من موعد المباراة من أجل الاستعداد والسفر وخلافه بينما يتم الإبلاغ بتعيينات القسم الرابع الخاصة بكل منطقة قبل موعد المباراة ب 24 ساعة فقط.

وجدير بالذكر أن أحمد عبد السميع شارك في مباريات قوية خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين أبرزها الداخلية وراية كما شارك في افتتاحية مباريات دوري المحترفين.