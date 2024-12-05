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أحمد جودة - القاهرة - أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم للأندية، سيتابعها 4 إلى 5 مليارات مشجع على مستوى العالم.

إنفانتينو: 5 مليارات مشجع سيتابع كأس العالم للأندية 2025

وأضاف في كلمته بحفل قرعة البطولة، أن هذه البطولة ثورة حقيقية في عالم كرة القدم، حيث تكمل منظومة كرة القدم في العالم لاختيار الأفضل في العالم، في وجود كأس العالم مونديال السيدات والشباب.

وأوضح أنه سعيد بتدشين هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه يشكر كل من تعاون مع الفيفا لإنجاح هذا الحدث.

ووجه إنفانتينو الشكر للرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تواجده في الحدث، ولكنه اكتفى بكلمة مسجلة.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية 2025

ويشارك الأهلي ممثلًا عن قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 بجانب كل من صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، بالإضافة إلى مشاركة، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوي، مونتيري وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".