نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يتعادل إيجابيا مع الفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الفتح إيجابيا بنتيجة 2/2 في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الشباب والفتح

وبدأت أحداث مباراة الشباب والفتح برتم هادئ نسبيا وانتهى الشوط الأول 0/0 وسجل كمارا الهدف الأول للشباب في الدقيقة 48 وتم الغاؤه بسبب العرقلة وسجل باتنا الهدف الأول للفتح في الدقيقة 51 من ضربة جزاء وعاد كمارا بالتعادل في الدقيقة 54 صنع بوديسي وسجل محمد فؤاد الثاني الهدف الثاني في الدقيقة 57 صنعه له رينان وعاد المسعود بالتعادل في الدقيقة 80 صنع الزيد وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم.

وبهذه النتيجة احتل الشباب المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد تحقيق 7 فوز وتعادلين وخسر 4 بينما ظل الفتح في المركز 18 برصيد ست نقاط حيث انتصر خلال مباراة وتعادل بثلاثة وهزم بتسعة.

