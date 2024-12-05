نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه انتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت أحداث قرعة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد والتي تشهد مشاركة 32 فريقا للمرة الأولى بعد نظامها القديم والذي كان يشارك فيه أبطال القارات فقط.

ويواجه الأهلي نظيره انتر ميامي الأمريكي في افتتاحية مونديال العالم للأندية بتاريخ الخامس عشر من شهر يونيو.

وتقام المباراة على ملعب هارد روك والذي يتسع 64 ألف مشجع.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى ويرافقه إنتر ميامي الأمريكي وبورتو الإيطالي وبالميراس البرازيلي.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، حتى 13 يوليو.

مستويات الأندية في كأس العالم للأندية

المستوى الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامنغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومينينسي (البرازيل).

المستوى الثاني: تشلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا).

المستوى الثالث: الهلال (السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل).

المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة).