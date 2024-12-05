نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يصطدم بمواجهة نارية في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بمواجهة من العيار الثقيل في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية، فريق الهلال السعودي مع نظيره ريال مدريد الإسباني في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية أمريكا 2025.

ويتواجد فريق الهلال السعودي في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية، مع كلا من ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو المقبل، حتى 13 يوليو.

مستويات الأندية في كأس العالم للأندية

المستوى الأول: مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، فلامنغو (البرازيل)، بالميراس (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، فلومينينسي (البرازيل).

المستوى الثاني: تشلسي (إنجلترا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، إنتر (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا).

المستوى الثالث: الهلال (السعودية)، أولسان (كوريا الجنوبية)، الأهلي (مصر)، الوداد (المغرب)، مونتيري (المكسيك)، ليون (المكسيك)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوغو (البرازيل).

المستوى الرابع: أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، العين (الإمارات العربية المتحدة)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، باتشوكا (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، إنتر ميامي (الولايات المتحدة).