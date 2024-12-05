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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى أسوان أحد فرق دورى المحترفين عن اتخاذ قرارات جديدة فيما يخص الهيكل الفنى للفريق الكروى الأول.

تغييرات بالقيادة الفنية لزهرة الجنوب بعد قبول اعتذار ' عبد العال '

حيث قرر المجلس برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح قبول الإعتذار المفاجئ الذى تقدم به حسام عبد العال المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى أسوان والذى طلب إعفاءه من إستكمال مهمته بالرغم من كل الإتصالات والإجتماعات التى جمعته مع رئيس النادى وأعضاء لجنة الكرة وتم خلالها تلبيه إحتياجات الفريق الأول إداريا وماليا.

فيما قرر مجلس الإدارة تكليف أبناء النادى هيثم الفيل كمديرا فنيا وهيثم عبد الكريم كمدربا عاما وخالد سعد مخططا للأحمال وطلعت الجبلاوى كمدربا للحراس وحمادة فتحى ومحللا للأداء وباقى أعضاء الجهاز الطبى والإدارى الحالى بإدارة شئون الفريق فنيا إستعدادا لإدارة مباراة منتخب السويس خارج الأرض بالجولة الحادية عشر يوم الأحد 8/12/2024.

وذاك على أن يواصل مجلس الإدارة ولجنة الكرة مشاوراتهما لإختيار المدير الفنى الجديد لتولى المسئولية فور الإستقرار عليه والإعلان عنه رسميا حسب بيان زهرة الجنوب.

