انت الأن تتابع خبر ميلان واثق من عدم مغادرة مهاجمه لياو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد خريف هذا العام صراعاً بين مدرب ​ميلان​ ​باولو فونسيكا​ ومهاجمه البرتغالي ​رافاييل لياو​. وفي خضم هذا، فكَّر المهاجم في ترك معسكر "الروسونيري"، لكن يبدو أن كل شيء أصبح خلفه الآن.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، أظهر المهاجم البرتغالي في المباريات الأخيرة تحوّلاً حقيقياً في لعبه، ويرجع ذلك جزئياً إلى المصالحة مع مدربه. ورغم ترك فونسيكا للياو على مقاعد البدلاء، لكنّ البرتغالي لم يعُد ينتقد القرار، بل يقبله بدلاً من ذلك. وعلى هذه الخلفية، يثق ميلان في أن مستقبل المهاجم في سان سيرو يبدو أكثر إشراقاً الآن مما كان عليه قبل شهرين.