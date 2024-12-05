نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآة من العيار الثقيل.. "بطل كأس العالم سيحصل على مفتاح خاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الجميع عندما قام بعرض الدرع الجديد لكأس العالم للأندية، في قرعة النسخة الأولى للبطولة بالنظام الجديد في عام 2025، المقامة حاليًا.

مفتاح خاص لبطل كأس العالم للأندية

حيث فجر مفاجآة مؤكدًا أن بطل كأس العالم للأندية، سيحصل على مفتاح خاص يستطيع به تحريك الكأس كيفما يشاء.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة قرعة كأس العالم للأندية، علاوة على ذلك ستقوم قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، بنقل المباراة عبر شاشتها.

يشارك الأهلى في البطولة باعتباره ممثلًا عن قارة إفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025، بجانب صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة الهلال السعودى والعين الإماراتى.