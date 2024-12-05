انت الأن تتابع خبر كاين يعود الى تدريبات بايرن ميونيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي ​بايرن ميونيخ​ متصدر بطولة ألمانيا لكرة القدم أن مهاجمه وهدافه الدولي الإنكليزي ​هاري كاين​ استأنف الركض في التدريبات صباح اليوم عقب تعرضه لتمزق عضلي صغير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن الأسبوع الماضي في المباراة ضد ​بوروسيا دورتموند​ في الدوري المحلي.

وقال بايرن عبر موقعه على الإنترنت: "مرحبًا بعودتك إلى الملعب يا هاري كاين".

وكان قائد المنتخب الإنكليزي الذي سجل 20 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم (14 في الدوري، وهدف واحد في الكأس، و5 في ​دوري أبطال أوروبا​)، متواجدا في المدرجات الثلاثاء عندما خسر فريقه امام باير ليفركوزن (0-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.

ويستقبل بايرن ميونيخ ​هايدنهايم​ في الدوري السبت، ثم يسافر إلى مدينة غيلسنكيرشن الألمانية لمواجهة ​شاختار​ الأوكراني الثلاثاء في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإلى ماينز بعد أربعة أيام لمواجهة فريقها في الدوري، قبل أن يستضيف ​لايبزيغ​ في 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي في المباراة الأخيرة هذا العام.