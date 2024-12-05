انت الأن تتابع خبر كاين يعود الى تدريبات بايرن ميونيخ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر بطولة ألمانيا لكرة القدم أن مهاجمه وهدافه الدولي الإنكليزي هاري كاين استأنف الركض في التدريبات صباح اليوم عقب تعرضه لتمزق عضلي صغير في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن الأسبوع الماضي في المباراة ضد بوروسيا دورتموند في الدوري المحلي.
وقال بايرن عبر موقعه على الإنترنت: "مرحبًا بعودتك إلى الملعب يا هاري كاين".
وكان قائد المنتخب الإنكليزي الذي سجل 20 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم (14 في الدوري، وهدف واحد في الكأس، و5 في دوري أبطال أوروبا)، متواجدا في المدرجات الثلاثاء عندما خسر فريقه امام باير ليفركوزن (0-1) في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا.
ويستقبل بايرن ميونيخ هايدنهايم في الدوري السبت، ثم يسافر إلى مدينة غيلسنكيرشن الألمانية لمواجهة شاختار الأوكراني الثلاثاء في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإلى ماينز بعد أربعة أيام لمواجهة فريقها في الدوري، قبل أن يستضيف لايبزيغ في 20 كانون الأول/ديسمبر الحالي في المباراة الأخيرة هذا العام.