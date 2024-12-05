نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز العبور والإنتاج الحربي وجمهورية شبين بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز العبور والإنتاج الحربي وجمهورية شبين بدوري القسم الثاني

إقنتص فريق العبور بقيادة حسام عوض فوزأ مثير وصعد على قمة القسم الثاني بعد فوزه على فريق النصر بقيادة شريف الخشاب بهدفين مقابل هدف في ختام الدور الأول.

سجل الهدفين سيد سعيد وسيف لوفا، بينما سجل سيد شعبان هدف النصر.



وفوطاز فريق المريخ بقيادة حمادة طلبة على فريق جنوب سيناء بقيادة أحمد المحمدي بهدف دون رد سجله أحمد هاشم

فوز فريق الشرقيه بقيادة محمود خليل هنري على فريق نجمة سيناء بقيادة حاتم حسن بهدفين مقابل هدف سجلها ابو النصر حلمي وأحمد حنكش.

فوز فريق 6 أكتوبر بقيادة أحمد الضظوي على فريق الشمس بقيادة طة شحاته بهدفين نظيفين.



وتختتم الجولة الخميس بلقاء مستقبل سبورت مع بور فؤاد.



المجموعة الرابعة

فوز فريق الإنتاج الحربي متصدر المجموعة بقيادة ايمن عبد العزيز على فريق النجوم بقيادة شاكر عبد العال بهدف دون رد سجله محمود مطاوع قبل ختام اللقاء.

فوز فريق الو ايجيبت بقيادة حسام اسامه علي فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي بهدفين مقابل هدف.

حيث تقدم ايسترن كومباني بهدف محمد انور اللمبي وفي الشوط الثاني استطاع الو ايجيبت العودة والفوز بهدفين عن طريق الصغير وموليكا توفيق.

وتعادل فريق تيم إف سي بقيادة محمد شرف مع فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو بهدف لمثله.

وفاز فريق دياموند بقيادة محمد صلاح على فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني بثلاثية مقابل هدف سجلها عبد السميع سمير ومحمد صبحي وعبده جمال لدياموند.

وفاز فريق جمهورية شبين بقيادة حازم ابو النور على فريق مصر للتامين بقيادة عمرو عبده بهدف طاهر عاطف بالدقيقة 53.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- العبور 23 نقطة

2-النصر 20 نقطة

3-المريخ 15نقطة

4-بورفؤاد 13 نقطة

6-5 اكتوبر 12 نقاط

6-الشمس 11 نقطة

7- الشرقيه 9 نقاط

8-مستقبل سبورت 9 نقاط

9-نجمة سيناء 6 نقاط

10-جنوب سيناء نقطتين

ترتيب المجموعة الرابعة



1- الإنتاج الحربي 21 نقطة

2- جمهورية شبين 19 نقطة

3- تيم إف سي 18 نقطة

4- ايسترن كومباني 17 نقطة

5- النجوم 15 نقطة

6- بنها 13 نقطة

7- دياموند11 نقطة

8- مصر للتامين 11 نقطة

9- اتحاد الشرطة 9 نقاط

10- الو ايجيبت 8 نقاط

11- البلاستيك 5 نقاط