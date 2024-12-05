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أحمد جودة - القاهرة - يخوض نابولي اختبارا جديدا للحفاظ على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، حينما يستضيف فريق لاتسيو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

نابولي في اختبار جديد للحفاظ على الصدارة بالدوري الإيطالي

ويتصدر نابولي ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، لكن لاتسيو ليس بعيدا عنه في فارق النقاط وإن كان يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة، لكنه يتساوى مع إنتر ميلان حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، وفيورنتينا صاحب المركز الرابع.

ويبحث نابولي عن تحقيق الفوز على أمل أن تخدمه نتائج المنافسين في الابتعاد بالفارق أكثر فأكثر، ويدخل اللقاء بقيادة مدربه أنطونيو كونتي وهدفه تحقيق النقاط الثلاث.

وبقيادة النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا، والبلجيكي روميلو لوكاكو، سيكون نابولي على موعد مع مواجهة صعبة أمام لاتسيو، الذي يقدم أداء جيدا هذا الموسم مع مدربه ماركو باروني.

وسيكون هدف لاتسيو أيضا تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام بارما 1 /3، وهي الخسارة التي جاءت بعد سبع انتصارات متتالية وتعادل وحيد، لتعرقل انطلاقة فريق العاصمة.

وتنطلق الجولة 15 يوم غد الجمعة، بمباراتين، يلعب فيها إنتر ميلان مع ضيفه بارما، فيما يحل غريمه ميلان ضيفا على أتالانتا في مواجهة نارية.

وسيلعب إنتر مواجهة بارما على أمل تحقيق الفوز وأن يهديه غريمه ميلان هدية على طبق من ذهب في حال فوزه على أتالانتا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر نابولي، وثلاث نقاط خلف أتالانتا، وفي حالة خسارة الأخير، سيكون بإمكان إنتر ميلان مشاركة المركز الثاني معه.

ولم تكتمل المواجهة الأخيرة لإنتر ميلان أمام مضيفه فيورنتينا في الجولة الماضية، بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا ونقله للمستشفى خلال سير أحداث المباراة، ليتم إيقاف اللقاء وإعلان تأجيله حتى موعد لاحق لم يتم الكشف عنه حتى الآن.