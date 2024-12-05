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أحمد جودة - القاهرة - أصبحت الشكوك تحوم بشأن مشاركة المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون في لقاء فريقه موناكو الفرنسي أمام ناديه السابق أرسنال الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل.

الإصابة تهدد مشاركة بالوجون مع موناكو أمام أرسنال بدوري أبطال أوروبا

وغاب بالوجون عن تدريبات موناكو اليوم الخميس، عقب تعرضه لإصابة أخرى في كتفه، الذي تعرض للخلع مؤخرا.

وغاب بالوجون عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا بسبب الإصابة وعاد إلى المستطيل الأخضر مرة أخرى في نهاية نوفمبر الماضي.

واستبدل بالوجون، الذي انضم لموناكو قادما من أرسنال في صفقة انتقال دائمة العام الماضي، بعد 68 دقيقة خلال خسارة فريقه 1 / 2 أمام مضيفه أولمبيك مارسيليا، يوم الأحد الماضي، بالدوري الفرنسي.

وقال النمساوي آدي هوتر، المدير الفني لموناكو إن اللاعب الأمريكي تعرض لكدمة في كتفه، مشيرا إلى أنه يعاني من الألم منذ ذلك الحين.

أضاف هوتر للصحفيين اليوم "لم يتمكن بالوجون أمس الأربعاء من إنهاء التدريب بعد شعوره بألم شديد. لقد تلقى العلاج وبقي في الداخل اليوم"، مضيفًا أنه غير متأكد مما إذا كان لاعبه قادر على التعافي في الوقت المناسب لمباراة الفريق أمام ضيفه تولوز بعد غد السبت بالدوري الفرنسي.

وبدأ بالوجون الموسم الحالي على أفضل وجه، بعدما تمكن من التسجيل في 3 لقاءات متتالية، حين فاز موناكو 2 / 1 على رين في الخامس من أكتوبر، قبل أن يتم استبداله في هذا اللقاء بسبب إصابته بخلع في الكتف، والتي تسببت في غيابه عن مباراتين مع منتخب الولايات المتحدة.

وتحدث هوتر عن بالوجون قائلا "من المؤكد أنه محبط بعض الشيء بشأن هذا الأمر لأنه عمل بجد من أجل عودته. لقد بذل الكثير خلال فترة العلاج والآن يشعر بالألم. لقد أعرب الجميع عن أملهم في أن يتمكن من العودة ربما يوم السبت".

ووقع بالوجون، الذي ولد في مدينة نيويورك الأمريكية ونشأ في العاصمة البريطانية لندن، عقدا لمدة خمس سنوات مع موناكو.

ويحتل موناكو المركز الثامن في ترتيب مرحلة الدوري بأبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز السابع، الذي يمتلك الرصيد ذاته، بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة القارية.