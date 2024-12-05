نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف الخطيب من السفر مع الأهلي إلى قطر لخوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى دولة قطر في العاشر من ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» المقامة هناك.

الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن.

ويتابع محمود الخطيب كافة الإجراءات والتدابير التي يقوم بها محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

