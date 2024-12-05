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أحمد جودة - القاهرة - انتهى قرار الحرمان من إبرام التعاقدات الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق نادي كولون الألماني،الناشط في الدرجة الثانية، وذلك في أعقاب الحكم التاريخي الصادر من محكمة العدل الأوروبية، والذي أكد أن (فيفا) انتهك القانون الأوروبي في حالة مماثلة.

كولون الألماني يعلن انتهاء عقوبة الحرمان من التعاقدات بعد حكم تاريخي

وأعلن كولون، اليوم الخميس، أنه يمكنه التعاقد مع لاعبين دون ناد، وكان من المقرر في الأصل انتهاء العقوبة في 31 ديسمبر، وهو ما يمكن كولون من التعاقد مع اللاعبين مجددا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكان (فيفا) قرر معاقبة كولون بالمنع من التعاقدات قبل أن تؤكد القرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) وذلك بخصوص صفقة التعاقد مع اللاعب جاكا كوبر بوتوكنيك من أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

وكان بوتوكنيك قد فسخ عقده مع فريق ليوبليانا وقال (فيفا) إن كولون لا يمكنه إثبات أنه لم يقم بإغراء اللاعب على القيام بذلك، وهو الأمر الذي ينتهك اللوائح.

وفي أكتوبر الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، إن بعض لوائح (فيفا) للانتقالات، تعيق حرية انتقال اللاعبين والتنافس بين الأندية.

وسعى ديارا للحصول على تعويض من (فيفا) والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وذلك في نزاع قانوني بعد فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2014.

وطالب ديارا بمستحقاته المتأخرة، لكن (فيفا) و(كاس) أمراه بدفع تعويض للنادي الروسي، وقال اللاعب إن ذلك يقف في طريق انتقاله المحتمل إلى شارلروا البلجيكي، لأنه وفقا للوائح (فيفا) فإن النادي الجديد للاعب يكون ملزما معه بدفع التعويضات.

وأكد كولون أنه سعى بلا جدوى لإقناع (فيفا) و(كاس) بأن قاعدة (فيفا) التي يلزم فيها النادي بإثبات أنه لم يقم بتحريض اللاعب على فسخ العقد، غير ملائمة وغير قانونية على الإطلاق.

وأضاف النادي الألماني: "لقد أكدت محكمة العدل الأوروبية الآن الرأي القانوني الذي تبناه كولون وهذا ما أنهى الأساس القانوني الذي بنيت عليه العقوبة المسلطة على النادي.