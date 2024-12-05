نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربى فيومى وأسيوطى بالجولة 11 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الجمعه منافسات الجولة 11 بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '، بمجموعة تشهد مبارياتها اهتمام كبير خاصة فى ظل التنافس بين عدة فرق على الصعود.

حيث يستضيف نادى المنيا نظيره نادى الواسطى بملعب نادى المنيا الجديدة بمباراة قوية، ويطمح أبناء المنيا فى تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير والتقدم بجدول الترتيب فيما يطمح أبناء الواسطى فى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، ويحتل المنيا المركز السابع برصيد 9 نقاط فيما يحتل الواسطى المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

ويستضيف نادى مسار نظيره نادى تليفونات بنى سويف بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر بمواجهة نارية، حيث يطمح أبناء مسار فى تحقيق الانتصار للتشبث بصدارة المجموعة فيما يسعى أبناء التليفونات لتحقيق الانتصار لمواصلة النتائج الجيدة بالمسابقة، ويحتل مسار المركز الأول برصيد 22 نقطة فيما يحتل تليفونات بنى سويف المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ويستضيف نادى مصر للمقاصة شقيقه نادى الفيوم بملعب الاسيوطى سبورت بديربي قوى، ويسعى أبناء المقاصة لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير والعودة لسباق المنافسة فيما يسعى أبناء نادى الفيوم لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 15 نقطة فيما يحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويستضيف نادى البدارى شقيقه نادى اسمنت اسيوط بديربي الأسايطة بملعب مركز شباب البدارى، ويسعى أبناء البدارى لتحقيق الانتصار للدخول لمنطقة الامان فيما يسعى أبناء الأسمنت لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل البدارى المركز الثامن برصيد 9 نقاط فيما يحتل الأسمنت المركز الثانى برصيد 20 نقطة.

ويستضيف بنى مزار نظيره نادى نجوم مصر بمواجهة صعبة بملعب مركز شباب مطاى بالمنيا، ويسعى أبناء بنى مزار لتحقيق الفوز للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب فيما يسعى أبناء نجوم مصر لتحقيق الانتصار للعودة لسباق المنافسة، ويحتل بنى مزار المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل نجوم مصر المركز السادس برصيد 12 نقطة.

فيما لن يشارك مركز شباب طامية بمباريات تلك الجولة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 22 نقطة.

2 - أسمنت أسيوط 20 نقطة.

3 - مصر المقاصة 15 نقطة.

4 - تليفونات بنى سويف 14 نقطة.

5 - مركز شباب طامية 13 نقاط.

6 - نجوم مصر 12 نقطة.

7 - المنيا 9 نقاط.

8- البدارى 9 نقاط.

9 - الواسطى 9 نقاط.

10 - الفيوم 8 نقاط.

11 - بنى مزار 6 نقاط.

