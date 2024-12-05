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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لإعداد المدربين بالأولمبياد الخاص المصري والتي أُقيمت تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للكوادر الرياضية والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير والنادي الأوليمبي بمحافظة الإسكندرية.

ختام الدورة التدريبية لإعداد المدربين بالأولمبياد الخاص المصري بالإسكندرية

حضر فعاليات الدورة عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري والدكتور أكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب والدكتور طارق محسن منسق فرع الإسكندرية والدكتور محمد توفيق مدير فرع الإسكندرية ونبيل الشاذلى اسطورة السباحة والدكتور محمد سنبل المدير التنفيذى للنادى الاوليمبى والدكتورة هدى عبد العزيز رئيس نادى ليونز جاردينا ومختار عليش خبير التأهيل والتدريب لشديدي الاعاقة بالإضافة إلي مشاركة 50 مدرب ومدربة من أبناء محافظة الإسكندرية.

صرح عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الدورة التدريبية تعكس التزام الأولمبياد الخاص بتطوير الكوادر الرياضية المتخصصة في التعامل مع الأشخاص شديدي الإعاقة، وتزويدهم بأحدث المهارات والأساليب العلمية لتحقيق أهداف التأهيل البدني، مشيرًا إلى أهمية البرامج التدريبية في تعزيز قدرات المدربين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لشديدي الإعاقة، مؤكدًا أن الأولمبياد الخاص يسعى دائمًا لتقديم الدعم الفني والتعليمي اللازم للكوادر الرياضية.

من جانبه أوضح الدكتور اكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص المصري أن التعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة، مثل وزارة الشباب والرياضة، يعزز من جودة البرامج التدريبية، كما أكد أن الدورة جمعت بين الجانب النظري والتطبيقي لضمان استفادة حقيقية للمشاركين، مشيرًا غلي أن الهدف الرئيسي هو بناء جيل جديد من المدربين القادرين على استخدام أدوات التدريب الحديثة وتصميم برامج تتناسب مع احتياجات الأفراد شديدي الإعاقة.

وقد شهدت الدورة تدريبات نظرية وعملية مختلفة، فأشتمل اليوم الأول عن عددًا من المحاضرات النظرية في موضوعات مختلفة أهمها مقدمة عن الأولمبياد الخاص المصري قدمها عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري. وموضوع آخر عن إعداد وتأهيل المدربين بالأولمبياد الخاص المصري: قدمه الدكتور إكرامي الجمال مدير الرياضة والتدريب وكذلك الأدوات المستخدمة وكيفية استخدامها لتنفيذ البرامج التدريبية قدمها مختار عليش خبير الأنشطة الحركية لذوي الإعاقة واختتم اليوم الأول بمحاضرة تخصصية عن استقبال وتقييم الحالة قدمها الدكتور محمد كمال موسى وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث بكلية علوم الرياضة بأبو قير، والدكتور محمد توفيق، مدير مكتب الأولمبياد الخاص المصري بفرع الإسكندرية.

بينما تضمن اليوم الثاني من الدورة التدريبية تدريب عملي عن كيفية عمل جلسة داخل حمام السباحة قدمه مختار عليش خبير الأنشطة الحركية لذوي الإعاقة، فضلا عن محاضرة تخصصية بالتعريف بشديدي الإعاقة من الناحية الطبية والتشخيصية قدمها الدكتور أحمد صلاح المتخصص في طب الأطفال والأمراض العصبية والنمائية لدى الأطفال.

وشهد اليوم الثالث من الدورة محاضرة عن الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصري قدمها الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي، نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري تدريب عملي على المهارات الأرضية واستخدام الأدوات قدمه مختار عليش خبير الأنشطة الحركية لذوي الإعاقة.

شهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من المدربين المشاركين، الذين استفادوا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية المتخصصة. وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، وسط إشادة بالدور الكبير الذي تلعبه هذه البرامج في تطوير الكوادر الرياضية وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.