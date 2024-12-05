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أحمد جودة - القاهرة - تقام الجمعه منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني 'ب'، بمجموعة نارية تسعى العديد من الفرق بها على حجز بطاقة الصعود لإسعاد جماهيرها.

مواجهات قوية للمدينة وطهطا ومكادى بختام الدور الأول بالصعيد

ويستضيف نادى المدينة المنورة نظيره مركز شباب سوهاج بملعب نادى الأقصر بمباراة قوية، ويسعى أبناء المدينة لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء سوهاج لمواصلة النتائج الإيجابية، ويحتل المدينة المنورة المركز الثالث برصيد 15 نقطة فيما يحتل مركز شباب سوهاج المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ويستضيف نادى قوص نظيره نادى النصر للتعدين بمباراة صعبة، حيث يطمح أبناء قوص فى تحقيق الانتصار للابتعاد عن مؤخرة جدول الترتيب فيما يسعى أبناء التعدين للفوز للتشبث بصدارة المجموعة، ويحتل قوص المركز العاشر برصيد 6 نقاط فيما يحتل التعدين المركز الأول برصيد 17 نقطة.

ويستضيف نادى طهطا نظيره نادى الأقصر بمواجهة قوية، حيث يأمل أبناء طهطا فى تحقيق الفوز للتقدم نحو منطقة الامان فيما يسعى أبناء الأقصر لتحقيق الفوز خارج الديار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل طهطا المركز السابع برصيد 8 نقاط فيما يحتل الأقصر المركز الثانى برصيد 16 نقطة.

فيما يستضيف نادى كيما اسوان نظيره نادى الالمونيوم بمواجهة نارية بملعب استاد اسوان، ويسعى أبناء كيما للفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة فيما يسعى أبناء الالمونيوم لتحقيق الفوز للعودة لسباق المنافسة على الصعود، ويحتل كيما اسوان المركز التاسع برصيد 6 نقاط فيما يحتل الالمونيوم المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ويستضيف نادى مكادى نظيره شبان قنا بملعب ستاد خالد بشارة بمواجهة صعبة، حيث يطمح أبناء مكادى فى تحقيق الانتصار للدخول لمنطقة الامان فيما يسعى أبناء شبان قنا لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين الترتيب بجدول المجموعة، ويحتل مكادى المركز الثامن برصيد 7 نقاط فيما يحتل شبان قنا المركز السادس برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب المجموعة:

1 -النصر للتعدين 17 نقطة.

2 - الأقصر 16 نقطة.

3 - المدينة المنورة 15 نقطة.

4 - الالمونيوم 14 نقطة.

5 - مركز شباب سوهاج 12 نقطة.

6 - شبان قنا 8 نقاط.

7- طهطا 8 نقاط.

8 - مكادى 7 نقاط.

9 - كيما اسوان 6 نقاط.

10 - قوص 6 نقاط.