نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح ناري من نجم مانشستر سيتي بعد ثلاثية نوتنجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نجم مانشستر سيتي، على ما يقال حول إمكانية خسارة الفريق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد مروره بسلسلة نتائج سلبية في المباريات الماضية.

جيريمي دوكو: سباق لقب الدوري انتهى؟ سنرى في النهاية

قال جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في تصريح إعلامي: "ما زلنا في ديسمبر... إذا كانوا يعتقدون أن سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد انتهى، فليعتقدوا أنه قد انتهى".

وأضاف دوكو قائلًا: "سننظر إلى كل مباراة على حدة، ونحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وسنرى في النهاية!".

واستعاد فريق مانشستر سيتي، نغمة الانتصارات مجددًا أمس، بعد تجاوز نوتنجهام فورست بـ3-0 في الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق مانشستر سيتي، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين.