نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من أنشيلوتي على إضاعة مبابي ركلة جزاء أمام أتلتيك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على تراجع مستوى كيليان مبابي وعدم تقديمه الإضافة القوية لخط هجوم الفريق الملكي منذ قدومه في فترة الانتقالات الأخيرة.

وأضاع مبابي، ركلة جزاء في المباراة التي خسرها ريال مدريد أمس أمام مستضيفه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، بنتيجة 2-1.

أنشيلوتي: مبابي ليس في أفضل حالاته

قال أنشيلوتي في تصريحاته بعد الهزيمة من أتلتيك بلباو، أمس: “كيليان مبابي ليس في أفضل حالاته.. لكن علينا أن نمنحه بعض الوقت للتأقلم”.

وتابع أنشيلوتي: “لن أحكم على أداء مبابي بناءً على ركلة الجزاء التي أهدرها، علينا فقط مساعدته للتكيف".

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة.